UBS AG beurteilt Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf Profitabilitätsdruck beim Flugzeugbauer, der sich auch im zweiten Quartal fortgesetzt habe.

Aktienanalyse online: Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte um 12:42 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 132,72 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 9,25 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 63 960 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2024 büßte die Aktie um 3,6 Prozent ein. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2024 / 18:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2024 / 18:21 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.