UBS AG beurteilt Hannover Rück-Aktie mit Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 234 Euro belassen. Der Rückversicherer habe ein starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden Studie. Besonders hervorzuheben sei der Bereich Großschäden sowie die Vertragserneuerungsrunden und die Ausschüttungen an die Aktionäre.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Hannover Rück-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:55 Uhr 4,0 Prozent im Plus bei 224,70 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 4,14 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 63 067 Hannover Rück-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2024 stieg der Anteilsschein um 7,2 Prozent. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 12.08.2024 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2024 / 06:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2024 / 06:35 / GMT





