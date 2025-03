ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 267 Euro belassen. Analyst Will Hardcastle sieht in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung positive Anzeichen in dem Quartalsbericht des Rückversicherers. Der Nettogewinn habe im vierten Quartal zwar wegen eines Steuereffekts unter den Erwartungen gelegen. Dies verdecke, dass der operative Gewinn 8 Prozent darüber gelegen habe./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 07:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 07:42 / GMT



