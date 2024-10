UBS AG beurteilt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Profitabilität in der Autosparte habe seiner Prognose entsprochen, aber die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow sei aber solide ausgefallen und die besseren Aussichten für das vierte Quartal der Stuttgarter seien bestätigt worden.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 56,78 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 26,81 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 487 913 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Das Papier sank seit Anfang des Jahres 2024 um 1,6 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q3 2024 wird am 25.10.2024 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2024 / 05:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2024 / 05:47 / GMT



