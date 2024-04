UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das erste Quartal dürfte für die europäischen Autohersteller holperig ausgefallen sein, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Damit bedürfe es eines starken zweiten Halbjahres, um die Jahresziele zu erreichen. Die Konsensschätzungen spiegelten das bei Mercedes noch nicht ganz wider.

Aktienauswertung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 75,60 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 19,05 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 1 505 596 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2024 um 20,9 Prozent aufwärts. Am 30.04.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz für Q1 2024 veröffentlichen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2024 / 12:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2024 / 12:38 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.