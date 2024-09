UBS-Aktie in Rot: UBS-Vermögensverwalter-Team verstärkt nun RBC Wealth Management

Die Schweizer Großbank UBS hat ein weiteres Beraterteam an einen Konkurrenten verloren.

Die expandierende Vermögensverwaltungseinheit der Investmentbank RBC Capital Markets, RBC Wealth Management, teilte am Donnerstag mit, dass ein 15-köpfiges Team, das bei UBS 2,8 Milliarden Dollar verwaltet habe, zu ihrem Büro in Atlanta gewechselt sei. Die sogenannte 770 Group bestehe aus fünf Beratern und zehn Mitarbeitern.

Eine Sprecherin von UBS lehnte eine Stellungnahme zum Wechsel des Teams ab.

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass ein Team von UBS-Beratern, das ein Vermögen von 2,7 Milliarden Dollar verwaltete, sich dem neuen Vermögensverwaltungskomplex von Morgan Stanley in New York angeschlossen hat.

Die UBS-Papiere verlieren im SIX-Handel zeitweise 1,05 Prozent auf 25,38 Franken. DJG/DJN/sha/cln

NEW YORK (Dow Jones)