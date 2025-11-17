CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
|
17.11.2025 08:02:17
UBS holt Top-Recruiter von Morgan Stanley an Bord
Die UBS investiert in die Förderung und Bindung von Top-Financial Advisors. Dabei gelingt der kombinierten Grossbank in den USA ein kleiner Coup. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!