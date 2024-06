UBS und Swisscom gründen die Stiftung Deep Tech Nation Switzerland

Weiter zum vollständigen Artikel bei UBS AG

Die Gründungspartner UBS und Swisscom gehen gemeinsam voran, damit die Schweiz als Deep Tech*-Nation in Spitzentechnologien auch in Zukunft weltweit eine führende Rolle einnimmt. Dazu haben sie die Stiftung «Deep Tech Nation Switzerland Foundation» ins Leben gerufen. Die Stiftung engagiert sich dafür, die Rahmenbedingungen für Schweizer Start- und Scale-ups und Investoren im Deep-Tech-Bereich nachhaltig zu verbessern, damit bedeutend mehr Venture Capital in den Schweizer Deep-Tech-Markt fliesst. Ziel ist, über die nächsten 10 Jahre 50 Milliarden Schweizer Franken zu mobilisieren. Damit wird langfristig die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz gestärkt. UBS AG">