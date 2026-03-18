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Roo a Aktie

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WKN DE: A2QFVS / ISIN: US77664L1089

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18.03.2026 16:11:00

Ubuntu: root-Lücke durch snapd

Eine Schwachstelle im Zusammenspiel von snapd und systemd unter Ubuntu ermöglicht Angreifern, root-Zugriff zu erlangen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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