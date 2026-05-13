Udemy legte Quartalsergebnis vor

Udemy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 191,4 Millionen USD, gegenüber 200,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,44 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at