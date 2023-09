Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Unicredit: Euroraum-Kerninflation sinkt auf 4,8 Prozent

Die Analysten von Unicredit erwarten, dass die Euroraum-Kernverbraucherpreise im September mit einer Jahresrate von 4,8 (August: 5,3) Prozent gestiegen sind. "Diese Entwicklung dürfte sowohl auf einem Rückgang des unterliegenden Preisdrucks als auch auf einem starken Basiseffekt bei den Transportkosten in Deutschland beruhen, weil der Einfluss des bis August 2022 geltenden 9-Euro-Tickets als dem Jahresvergleich herausfällt", schreiben sie in ihrem Ausblick auf die Veröffentlichung der Daten am Freitag um 11.00 Uhr. Für die Gesamtinflation, in die auch Energie- und Nahrungsmittelpreise eingehen, wird ein Rückgang auf 4,5 (5,2) Prozent vorausgesagt.

Habeck: Produktionseinbruch bei energieintensiver Industrie ist existenziell

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht angesichts des existenziellen Produktionsrückgangs in der energieintensiven Industrie Bewegung in der Diskussion um die Einführung des von ihm vorgeschlagenen staatlich subventionierten Industriestrompreises. Die Chancen für die Einführung stünden aktuell "50:50" verglichen mit 10:90 zu einem früherem Zeitpunkt, wie Habeck auf dem Klimakongress des BDI sagte. Der Minister regte zudem eine Debatte über die aktuellen finanzpolitischen Grundlagen in Deutschland an. Man müsse sich fragen, ob diese angesichts der mit der Zeitenwende verbundenen Herausforderungen noch angemessen seien. Klimaschutz gelinge nur mit wirtschaftlicher Prosperität.

Zulieferbranche sieht keine Impulse aus Berlin

Das Geschäftsklima der deutschen Zulieferer legt im September erstmals seit März wieder zu, Grund zur Freude ist dies jedoch nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie nicht. So spiele sich die geringfügige Verbesserung im Gegensatz zur Situation von vor einem halben Jahr inzwischen im tiefroten Bereich ab. Von minus 20,3 Punkten geht es laut Ifo-Institut auf einen saisonbereinigten Wert von minus 18,4 Punkte hoch. Ursächlich für diese leichte Verbesserung seien sowohl etwas positivere Beurteilungen in der aktuellen Geschäftslage als auch eine minimal verbesserte Erwartungshaltung für die kommenden sechs Monate. Beide Werte blieben jedoch nach wie vor im negativen Saldenbereich.

Thüringer Regierung klagt gegen mit AfD-Stimmen beschlossenes Gesetz

Die rot-rot-grüne Landesregierung in Thüringen will gegen die mit den Stimmen von CDU und AfD im Landtag beschlossene Senkung der Grunderwerbsteuer klagen. Das Kabinett beschloss am Dienstag in Erfurt, rechtliche Schritte gegen das Gesetz einzuleiten. Das Landesfinanzministerium begründete dies mit verfassungsrechtlichen Bedenken. Es bestünden Zweifel hinsichtlich der Gesetzgebungskompetenz des Landes. Faktisch komme die Regelung einem Anspruch auf Rückerstattung der gezahlten Grunderwerbsteuer gleich und damit einem Freibetrag beim Ersterwerb einer Wohnimmobilie. Die Landesregierung sieht die Gesetzgebungskompetenz jedoch beim Bund.

Stimmung der US-Verbraucher im September eingetrübt

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im September abgekühlt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, fiel der Index des Verbrauchervertrauens auf 103,0 und markierte so ein Viermonats-Tief. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 105,5 erwartet. Der Vormonatswert für August wurde auf 108,7 von zunächst 106,1 nach oben revidiert. Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage verbesserte sich auf 147,1 (Vormonat: 146,7), jener für die Erwartungen fiel auf 73,7 (83,3).

+++ Konjunkturdaten +++

US/Neubauverkäufe Aug Bestand 7,8 Monate

US/Neubauverkäufe Juli revidiert auf 739.000 (vorl: 714.000)

US/Neubauverkäufe Aug -8,7% auf 675.000 (PROG: 695.000)

US/Neubauverkäufe Aug Bestand 7,8 Monate

US/Neubauverkäufe Juli revidiert auf 739.000 (vorl: 714.000)

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Sep +4,0% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2023 13:00 ET (17:00 GMT)