Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Defizit in der US-Handelsbilanz gesunken

Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im November gesunken. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 63,21 Milliarden Dollar nach revidiert 64,48 (vorläufig: 64,26) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 64,7 Milliarden Dollar gerechnet. Die Exporte sanken zum Vormonat um 1,9 Prozent auf 253,74 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 316,94 Milliarden Dollar erreichten, ein Rückgang gegenüber dem Vormonat von 1,9 Prozent.

Umfrage: FDP rutscht auf 4% ab - Merz bleibt in Kanzler-Frage vorn

In einer Umfrage des Instituts Forsa ist die FDP auf 4 Prozent abgerutscht und würde damit an der 5-Prozent-Hürde scheitern. Die Union bleibt weiter mit 30 Prozent klar stärkste Kraft, verliert aber wie die Liberalen im Vergleich zur letzten Erhebung im Dezember 1 Prozentpunkt, wie die Sender RTL und ntv mitteilten. SPD (15 Prozent) und Linke (4 Prozent) gewinnen je einen Prozentpunkt hinzu. Die AfD bleibt nach dem RTL/ntv-"Trendbarometer" bei 22 Prozent, die Grünen kämen auf 14 Prozent. Die Freien Wähler könnten mit 3 Prozent der Stimmen rechnen. Wenn sie den Bundeskanzler direkt wählen könnten, läge CDU-Chef Friedrich Merz als potenzieller Kandidat vor möglichen Konkurrenten aus SPD und Grünen.

Rentenversicherung wirft Ampel-Koalition Bruch von Zusagen vor

Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat die geplanten staatlichen Einsparungen bei der gesetzlichen Rentenversicherung um 600 Millionen scharf kritisiert. "Mit der nochmaligen Kürzung des Bundeszuschusses in dreistelliger Millionenhöhe bricht der Bund wiederholt feste Finanzierungszusagen", kommentierte die Behörde die Entscheidung der Ampelkoalition in einer Mitteilung. Die Konsolidierung des Bundeshaushalts habe hohe Priorität, doch dürfe sie nicht zu Lasten der Rentenversicherung gehen.

Reuter neuer Haushaltsstaatssekretär im Finanzministerium

Der bisherige Leiter der Grundsatzabteilung im Bundesfinanzministerium, Wolf Reuter, ist offiziell zum neuen Haushaltsstaatssekretär in dem Ministerium ernannt worden. "Dr. Wolf Reuter ist neuer Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen", gab das Ministerium über die Kurznachrichtenplattform X bekannt. "Reuter leitete zuvor die Grundsatzabteilung und unterstützt Minister Christian Lindner nun insbesondere bei Haushaltsfragen."

Copernicus: 2023 war heißestes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen

2023 war nach Angaben des EU-Klimawandeldienstes Copernicus das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Die weltweite Durchschnittstemperatur habe bei 14,98 Grad gelegen, erklärte der Klimadienst. Dies seien 0,17 Grad mehr als im bisherigen Rekordjahr 2016 gewesen. Doch nicht nur seit Beginn der offiziellen Aufzeichnungen war das vergangene Jahr vermutlich ein Rekord, sondern vermutlich für eine viel längere Zeit: "Die Temperaturen im Jahr 2023 lagen höchstwahrscheinlich über denen jeder Periode mindestens der vergangenen 100.000 Jahre", sagte Copernicus-Vizechefin Samantha Burgess.

Unternehmensinitiative pocht bei Gentechnik auf Kennzeichnungspflicht

Eine mögliche Lockerung der Regeln für neue Gentechnikmethoden in der Europäischen Union stößt bei mehreren großen Unternehmen aus der deutschen Lebensmittelwirtschaft auf deutliche Ablehnung. Viele Kundinnen und Kunden stünden gentechnisch veränderten Produkten skeptisch gegenüber und wollten selbst entscheiden, "ob sie diese kaufen und essen", hieß es in einem offenen Brief, der von den Unternehmenschefinnen und -chefs von Frosta, dm, Alb- Gold , Alnatura und Andechser unterzeichnet wurde.

Frankreich will Bilder von Überwachungskameras mit KI auswerten

Frankreich ist der Auswertung von Videobildern von Überwachungskameras durch künstliche Intelligenz im großen Stil einen Schritt näher gerückt. Die Regierung beauftragte vier Unternehmen, für die Olympischen Spiele entsprechende Lösungen zu entwickeln, wie bekannt wurde. Nach einem im vergangenen Mai verabschiedeten Gesetz ist der Einsatz "intelligenter Kameras" testweise erlaubt.

+++ Konjunkturdaten

MEXIKO

Verbraucherpreise Dez +0,71% (PROG: +0,61%) gg Vm

Kernrate Verbraucherpreise Dez +0,44% (PROG: +0,50%) gg Vm

USA

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche Jan +5,9% gg Vorjahr

