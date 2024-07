Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Erzeugerpreise weisen im Juni auf stärkeren Preisdruck hin

Die US-Erzeugerpreise haben im Juni auf einen wachsenden Inflationsdruck gedeutet. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Preise auf der Produzentenebene um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat und lagen um 2,6 (Vormonat: 2,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,1 Prozent prognostiziert.

Stimmung der US-Verbraucher im Juni eingetrübt

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juni eingetrübt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 66,0. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 68,5 erwartet. Bei der Umfrage Ende Juni lag er bei 68,2.

Deutschland hat Plan zur Verlegung Hunderttausender Soldaten im Kriegsfall

Bund und Bundeswehr planen für den Fall einer möglichen Eskalation an der Nato-Ostflanke die Verlegung Hunderttausender Soldaten aus Mitgliedsstaaten der Allianz durch Deutschland, wie der Spiegel berichtet. Die Vorbereitungen sind Teil des als geheim eingestuften Operationsplans Deutschland, den die Bundeswehr erarbeitet hat, um Deutschland kriegstüchtig zu machen. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte solch einen Plan auf Anfrage von Dow Jones Newswires.

KNDS steht vor Milliardenvertrag der Bundeswehr für 100 Radpanzer - Bericht

Für den deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS bahnt sich laut einem Medienbericht ein weiterer Milliardenauftrag der Bundeswehr an. Nach der Bestellung von 105 Leopard-Panzern im Juni hat das Verteidigungsministerium nach Spiegel-Informationen Interesse bekundet, in ähnlicher Anzahl das gepanzerte Transportfahrzeug des Typs Boxer zu kaufen, darunter offenbar 80 Fahrzeuge der Variante RCH 155. Ein Ministeriumssprecher sagte zu Dow Jones Newswires, er könne bestätigen, dass man einen Bedarf an Radpanzern habe und dass man zur Abgabe eines Angebots aufgefordert habe. Zum weiteren Inhalt des Berichts wollte er sich nicht äußern.

Mexiko Industrieproduktion Mai +1,0% (PROG: +0,8%) gg Vj

Mexiko Industrieproduktion Mai +0,7% gg Vormonat

