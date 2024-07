Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Netzagentur: Zubau Erneuerbarer Energien im ersten Halbjahr bei +5,3%

Der Zubau erneuerbarer Energien hat weiter an Fahrt gewonnen und ist im ersten Halbjahr um 5,3 Prozent gegenüber Ende 2023 gestiegen. Nach Angabe der Bundesnetzagentur wurde von Januar bis Juni eine Leistung von 9,3 Gigawatt (GW) an Erneuerbare-Energien-Anlagen in Betrieb genommen. Dem stehen Stilllegungen älterer Anlagen in Höhe von 0,4 GW im gleichen Zeitraum gegenüber. Der Anstieg ist laut Netzagentur hauptsächlich auf den Ausbau von Solar- und Windanlagen zurückzuführen.

GDV: Folgen der IT-Ausfälle für die Versicherungsbranche nicht abschätzbar

Aus Sicht der Versicherer lassen sich die Folgen der weltweiten IT-Ausfälle für die Branche derzeit noch nicht abschätzen. "Solange die genaue Ursache der IT-Ausfälle unklar ist, können wir keine Aussagen zum Versicherungsschutz in diesem konkreten Fall treffen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen.

Evan Gershkovich zu 16 Jahren Gefängnis in Russland verurteilt

Evan Gershkovich, Reporter des Wall Street Journal, ist in einem nicht öffentlichen Schnellverfahren in Russland zu 16 Jahren Haft in einer Hochsicherheitskolonie verurteilt worden. Dem 32-jährigen US-Bürger war von russischen Behörden der Spionage beschuldigt worden. Das nach nur drei Verhandlungstagen gefällte Urteil war weithin als ausgemachte Sache angesehen worden. Freisprüche in russischen Spionageprozessen sind äußerst selten. Gershkovich waren in dem Verfahren nur wenige Schutzmaßnahmen gewährt worden, die Angeklagten in den USA und anderen westlichen Ländern normalerweise zugestanden werden.

July 19, 2024 13:00 ET (17:00 GMT)