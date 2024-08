Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Habeck: Sinkende Zinsen Schlüssel zur Erholung der Baukonjunktur

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die hohen Zinsen für die schwache Baukonjunktur verantwortlich gemacht. Er drückte die Erwartung aus, dass mit der niedrigeren Inflation auch die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinssätze stärker senken wird und damit den Schlüssel zur Erholung der Baukonjunktur in die Hand nimmt.

Habeck: Bundesregierung tut alles für Erhalt der Meyer Werft

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat der angeschlagenen Meyer Werft zugesichert, dass die Bundesregierung alles Nötige zu ihrer Rettung tun wird. Damit stellte er sich hinter Aussagen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vom Vortag. Habeck betonte, dass aktuell noch Details mit der Europäischen Kommission, dem Haushaltsausschuss des Bundestags, den anderen Ressorts und dem Bundesrechnungshof abgestimmt werden müssten.

Grundgesetzänderung für Übernahme kommunaler Altschulden durch Bund nötig

Für die Übernahme kommunaler Altschulden durch den Bund muss das Grundgesetz geändert werden. Das ergab eine Studie des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags im Auftrag der FDP-Bundestagsfraktion. Die SPD-Fraktion forderte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) daraufhin auf, einen entsprechenden Vorschlag zügig vorzulegen. Sie rief zudem die Union auf, im Bundestag und Bundesrat für solch eine Grundgesetzänderung zu stimmen. Für eine Verfassungsänderung ist eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern nötig.

Ministerium weist Verdacht auf Wahlkampf mit Anzeigen zu Schulden zurück

Das Bundesfinanzministerium hat Anschuldigungen der Linkspartei zurückgewiesen, eine Kampagne des Hauses zum 15-jährigen Jubiläum der Schuldenbremse habe die Chancengleichheit im Parteienwettbewerb verletzt. Zuvor hatte der Spiegel berichtet, dass die Linkspartei Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verklagt hat wegen zweier im Mai und Juni mit Steuergeld finanzierten Zeitungsannoncen zur Schuldenbremse.

Bank of England will bei Inflationsbekämpfung vorsichtig bleiben

Die Bank of England will mit ihrer Geldpolitik vorsichtig bleiben. Es gebe aber Anzeichen dafür, dass die Inflation zu ihrem Ziel von 2 Prozent zurückkehren wird, geht aus einem Redetext von Gouverneur Andrew Bailey am Freitag hervor.

Fed-Chef Powell signalisiert Bereitschaft zu Zinssenkung

Fed-Chairman Jerome Powell hat beim geldpolitischen Symposium in Jackson Hole signalisiert, dass die Fed ihre Leitzinsen bald senken wird, um eine weitere Abschwächung des US-Arbeitsmarktes abzuwenden. "Eine weitere Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt ist weder angestrebt noch erwünscht", sagte Powell laut vorbereitetem Redetext und fügte hinzu: "Die Zeit für eine Anpassung der Geldpolitik ist gekommen". Die nächste Sitzung des Offenmarktausschusses FOMC ist für den 17. und 18. September angesetzt. Es wird allgemein erwartet, dass der Leitzins bei dieser Sitzung gesenkt wird.

KANADA

Juni Einzelhandelsumsatz -0,3% gg Mai

Juni Einzelhandelsumsatz ex Kfz +0,3% gg Mai

Juni Einzelhandelsumsatz -0,3% gg Mai

Juni Einzelhandelsumsatz ex Kfz +0,3% gg Mai

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2024 13:00 ET (17:00 GMT)