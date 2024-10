Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation sinkt im September auf 1,8 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im September weiter nachgelassen. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) sank auf eine Jahresrate von 1,8 (Vormonat: 2,0) Prozent, wie das Statistischen Bundesamts (Destatis) mitteilte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten genau 1,8 Prozent Inflation prognostiziert. Gegenüber dem Vormonat sank der Index um 0,1 (minus 0,2) Prozent. Volkswirte hatten eine Stagnation vorhergesagt. In der nationalen Berechnung der Verbraucherpreise sank die Jahresrate auf 1,6 (1,9) Prozent. Im Monatsvergleich wurde eine Stagnation (minus 0,1 Prozent) verzeichnet. Volkswirte hatten eine Jahresrate von 1,9 Prozent und eine Monatsrate von 0,1 Prozent erwartet.

IMK: EZB soll übertriebenes Zögern ausgleichen

Der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien, fordert nach den jüngsten Zahlen zur Inflation im September zügig weitere Zinssenkungen. "Vor allem dank gefallener Ölpreise ist die deutsche Inflation im September weiter zurückgegangen und liegt nun deutlich unter dem Ziel der Europäischen Zentralbank von 2,0 Prozent", erklärte Dullien. "Die Inflation ist derzeit klar keine relevante Gefahr mehr für die deutsche Wirtschaft." Sie dürfte auch im Euroraum insgesamt im September unter 2 Prozent gelegen haben.

BGA erwartet für 2024 Rückgang beim Großhandel - Pessimismus für 2025

Der deutsche Großhandel blickt pessimistisch in das kommende Jahr und erwartet für dieses Jahr einen Rückgang seiner Umsätze. Mit der Politik der Bundesregierung sind die Unternehmen laut einer Umfrage des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) unzufrieden. Der Umsatz des deutschen Großhandels dürfte 2024 um 2,1 Prozent auf 1.665 Milliarden Euro sinken, nach 1.700 Milliarden im vergangenen Jahr, so der BGA. Der BGA-Klimaindikator erreichte im Sommer 2024 einen neuen historischen Tiefstand und liegt mit rund 64 Punkten um 3,5 Punkte unter dem Tiefpunkt der Corona-Krise 2020.

Scholz wirbt für pragmatisches Vorgehen beim "Job-Turbo"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, bei der Integration Geflüchteter pragmatischer und unbürokratischer vorzugehen. "Mein Credo ist, wir brauchen maximalen Pragmatismus auf allen Seiten. Vor allem muss aber über allem ein Ziel stehen, und das lautet, Geflüchtete schneller als bisher in Arbeit zu bringen", sagte Scholz bei einer Veranstaltung zu dem angesichts des hohen Zustroms an Menschen aus der Ukraine eingeführten "Job-Turbo" der Regierung. Vor allem müsse man "insgesamt noch schneller und pragmatischer werden, wenn es um die Vermittlung geht", forderte der Kanzler.

Kabinett beginnt Ressortabstimmung zu Reform privater Altersvorsorge

Die Bundesregierung hat nach Angaben von Finanzminister Christian Lindner (FDP) die Ressortabstimmung über die geplante Neuregelung der privaten Altersvorsorge begonnen. Bei einem Bürgergespräch in München betonte Lindner, "dass heute am Tag in der Bundesregierung der nächste Schritt gegangen wird für die sogenannte Aktienrente". In Deutschland gebe es ganz stark private Altersvorsorge basierend auf Versicherungsprodukten, während es in anderen Ländern sehr viel stärker kapitalmarktorientierte Produkte gebe. "Wir schaffen jetzt zusätzliche Wahlfreiheit, die es vorher in Deutschland nicht gab", sagte er.

Lindner: Rentenpaket II ist jetzt schon zustimmungsfähig

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat im Streit um das Rentenpaket II die von ihm und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) augearbeiteten Regelungen erneut für "zustimmungsfähig" erklärt und damit der FDP-Bundestagsfraktion widersprochen. "Das Rentenpaket II ist natürlich ein Kompromiss", sagte Lindner bei einem Bürgerdialog in München. Es sei aber nicht das Ende der Rentenreformen. "Man darf also mit Fug und Recht sagen, das Rentenpaket II ist der Vorläufer des Rentenpakets III, IV, V und VI." Diese würden in den nächsten Jahren folgen. Das Rentenpaket II sei nach seiner Überzeugung "jetzt schon zustimmungsfähig", denn die weiteren Pakete seien in der spezifischen Konstellation der Ampel-Koalition derzeit nicht erreichbar.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex steigt im September unerwartet

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im September etwas aufgehellt. Der Indikator stieg auf 46,6 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im August stand der Index bei 46,1 Punkten. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 45,3 Punkte erwartet.

Barclays: Chinas PMI zeigt Notwendigkeit von weiteren Stimuli

Die Daten zum chinesischen Einkaufsmanagerindex (PMI) unterstreichen erneut die Notwendigkeit weiterer politischer Anreize, um den wirtschaftlichen Abschwung in dem Land zu stoppen, erklären die Wirtschaftsexperten von Barclays. Zwar habe China nach einer Reihe schwacher Daten aus dem dritten Quartal die Unterstützung der Wirtschaft verstärkt, doch seien weitere politische Anreize erforderlich, "um die Bilanzen von Haushalten, Unternehmen und Kommunen zu sanieren und ihre Fähigkeit und Bereitschaft zur Kreditaufnahme, zu Ausgaben und Investitionen wiederherzustellen", heißt es in einer Mitteilung.

