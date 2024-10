Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

New Yorker Konjunkturindex fällt im Oktober unter die Nulllinie

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im Oktober unerwartet gesunken. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts ging auf minus 11,9 (September: plus 11,5) Punkte zurück. Volkswirte hatten einen Stand von plus 3,0 prognostiziert. Ein Wert über null signalisiert eine Expansion, ein Stand darunter eine Kontraktion. Der Index gewährt einen guten Einblick in die Lagebeurteilungen sowie die Erwartungen auf sechs Monate der Hersteller in New York. Die Indexkomponente für den Ordereingang sank auf minus 10,2 (plus 9,4) Punkte. Der Subindex für die Beschäftigung stieg dagegen auf plus 4,1 (minus 5,7) Punkte. Für die erzielten Preise wurde ein Wert von plus 10,8 (plus 7,4) gemeldet.

Mützenich kritisiert Lindner wegen kurzfristiger Vorlage von Steuerplänen

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) wegen dessen aus seiner Sicht überstürzter Vorlage von Plänen zum Abbau der kalten Progression kritisiert. Bei einem Statement wies Mützenich Behauptungen zurück, die SPD sei gegen den Abbau der kalten Progression. "Das stimmt überhaupt nicht. Wir würden auch gerne bereit sein, diesen Tagesordnungspunkt aufzunehmen, genauso wie die Frage der Beitragsbemessungsgrenze", sagte Mützenich.

KANADA

Sep Verbraucherpreise +1,6% gg Vorjahr

Sep Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,9% gg Vorjahr

Sep Verbraucherpreise -0,4% gg Vm

USA

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche Okt +5,6% gg Vorjahr

