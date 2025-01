Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

ISM-Index Service steigt im Dezember stärker als erwartet

Die Aktivität im Dienstleistungssektor der USA ist im Dezember stärker als erwartet gestiegen. Der von Institute für Supply Management (ISM) in diesem Sektor erhobene Index erhöhte sich auf 54,1. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten 53,4 erwartet nach einem Vormonatsstand von 52,1. Ein Wert oberhalb der Marke von 50 Punkten signalisiert eine wirtschaftliche Belebung, unterhalb von 50 weist er auf eine Abschwächung hin. Beim sogenannten Business Activity Index, der die Entwicklung der Produktion aufzeigt, ergab sich ein Zuwachs auf 58,2 (53,7). Der Subindex für den Auftragseingang lag bei 54,2 nach 53,7 im November. Der Wert für die bezahlten Preise erhöhte sich auf 64,4 (58,2).

Zahl offener US-Stellen im November höher als erwartet

Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im November etwas höher als erwartet gewesen. Wie das US-Arbeitsministerium im Rahmen seiner Job Openings and Labor Turnover Summary (Jolts) mitteilte, gab es 8,1 (Oktober revidiert: 7,8) Millionen offene Stellen. Analysten hatten einen Wert von 7,7 Millionen prognostiziert. Basis war ein vorläufiger Oktober-Wert von 7,7 Millionen gewesen. Die Zahl der freiwilligen Kündigungen lag bei 3,1 (3,3) Millionen. Die Zahl der Entlassungen betrug 1,8 (1,7) Millionen.

Defizit in der US-Handelsbilanz steigt im November

Das Defizit in der Handelsbilanz der USA hat sich im November ausgeweitet. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, betrug es nach vorläufigen Berechnungen 78,19 (Oktober revidiert: 73,61) Milliarden US-Dollar, fiel aber etwas geringer aus als erwartet. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 78,40 Milliarden Dollar gerechnet. Für Oktober war vorläufig ein Defizit von 73,85 Milliarden Dollar gemeldet worden. Die Exporte stiegen um 2,7 Prozent auf 273,37 Milliarden Dollar, die Importe nahmen um 3,4 Prozent auf 251,56 Milliarden zu.

Deutsche HVPI-Inflation im Dezember deutlich höher als erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Dezember deutlicher als erwartet zugenommen. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent und lag um 2,8 (November: 2,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg um nur 0,4 Prozent und eine Jahresteuerung von 2,6 Prozent prognostiziert. Die Preisentwicklung in Deutschland hat großen Einfluss auf den Euroraum, an dessen Inflationsentwicklung die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik orientiert.

Bundesnetzagentur verhandelt am Donnerstag über Mobilfunkfrequenzen

Die Bundesnetzagentur wird am 9. Januar auf Antrag der Freenet AG eine öffentliche mündliche Verhandlung zur Bereitstellung von Mobilfunkfrequenzen durchzuführen. Die Behörde beabsichtigt, die am 31. Dezember 2025 auslaufenden Nutzungsrechte für Mobilfunkfrequenzen in den Bereichen 800 MHz, 1.800 MHz und 2.600 MHz ohne Auktion um fünf Jahre zu verlängern. Im Gegenzug macht sie den etablierten Netzbetreibern Deutsche Telekom, Vodafone und O2 Telefonica strenge Auflagen zum weiteren Ausbau des Handynetzes. Die Verlängerung soll mit speziellen Regelungen für den jüngsten deutschen Netzbetreiber 1&1 verbunden werden.

Meta beendet Faktenprüfung auf Facebook und Instagram

Meta Platforms stellt die Überprüfung von Fakten ein und beseitigt Beschränkungen für die freie Meinungsäußerung auf Facebook und Instagram. Dies sei ein Versuch, die freie Meinungsäußerung auf seinen Plattformen wiederherzustellen, so CEO Mark Zuckerberg . "Wir werden zu unseren Wurzeln zurückkehren und uns darauf konzentrieren, Fehler zu reduzieren, unsere Richtlinien zu vereinfachen und die freie Meinungsäußerung auf unseren Plattformen wiederherzustellen", sagte Zuckerberg am Dienstag in einem Video. "Genauer gesagt werden wir Faktenprüfer abschaffen und durch Community Notes ersetzen, ähnlich wie bei X, beginnend in den USA."

USA

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 5 Wochen Dez +5,8% gg Vorjahr

