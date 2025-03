Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Jobwachstum bleibt im Februar solide

Die USA haben im Februar ein solides Stellenwachstum verzeichnet, während die Arbeitslosenquote leicht zulegte. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 151.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs um 170.000 erwartet. Die Angaben für die beiden Vormonate wurden kumuliert um 34.000 Jobs nach unten revidiert. Die separat erhobene Arbeitslosenquote stieg im Februar auf 4,1 von 4,0 Prozent, während Ökonomen einen stabilen Wert von 4,0 Prozent erwartet hatten.

US-Präsident Trump erwägt Bankensanktionen und Zölle gegen Russland

US-Präsident Donald Trump zieht offenbar in Erwägung, weitreichende Sanktionen und Zölle gegen Russland zu verhängen, bis ein Friedensabkommen im Krieg gegen die Ukraine erreicht ist. "Angesichts der Tatsache, dass Russland die Ukraine derzeit auf dem Schlachtfeld regelrecht verprügelt, ziehe ich weitreichende Bankensanktionen, Sanktionen und Zölle gegen Russland in Betracht, bis ein Waffenstillstand und ein endgültiges Friedensabkommen erreicht sind", schrieb Trump am Freitag in den Sozialen Medien. Er fügte hinzu, dass sowohl Russland als auch die Ukraine an den Verhandlungstisch kommen müssten, "bevor es zu spät ist."

Weißes Haus erwägt US-Einschränkungen von Deepseek - Kreise

Das Weiße Haus erwägt offenbar Maßnahmen zur Einschränkung von Deepseek in den Vereinigten Staaten. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, umfasse das auch einen Verbot des Chatbots für Regierungsgeräte wegen Bedenken im Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit. US-Beamte sind besorgt über den Umgang von Deepseek mit Nutzerdaten, die das chinesische Unternehmen nach eigenen Angaben auf Servern in China speichere, so die Personen. Zudem soll Deepseek nicht ausreichend erklärt haben, wie es die gesammelten Daten verwendet und wer Zugang zu den Daten habe.

Fed-Notenbanker: Zinspause könnte bis zum Sommer anhalten

Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, erwartet nach eigener Aussage nicht, dass er bis zum "späten Frühjahr oder Sommer" genügend Klarheit über die wirtschaftlichen Bedingungen erlangen wird, um die Zinspolitik zu ändern. Bei einer vom Birmingham Business Journal organisierten Veranstaltung räumte Bostic ein, dass es angesichts der vielen politischen Veränderungen schwierig sei, die weitere Entwicklung der US-Wirtschaft zu prognostizieren.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Feb Arbeitslosenquote 6,6% (Jan: 6,6%)

Kanada Feb Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,7%

Kanada Feb Beschäftigte +1.100 gg Jan

Kanada Feb Beschäftigte PROGNOSE: +20.000

