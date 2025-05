Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Knot: EZB-Zinsentscheidung im Juni noch unklar - Agentur

Über die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Juni besteht nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Klaas Knot noch keine Klarheit. "Ich kann nicht ausschließen, dass wir im Juni beschließen, die Zinsen ein weiteres Mal zu senken, aber ich kann es auch nicht bestätigen", sagte er der laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Knot zufolge sollte sich die Zentralbank bei ihrer Entscheidung auf die mittlere bis längere Frist konzentrieren, in der der Einfluss der Handelspolitik auf die Inflation weitaus unsicherer sei als kurzfristig.

Stimmung der Verbraucher im Euroraum hellt sich im Mai auf

Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Mai verbessert. Der von der EU-Kommission ermittelte Index stieg um 1,4 auf minus 15,2 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 16,0 prognostiziert. Der Wert für April wurde auf minus 16,6 von minus 16,7 Punkten korrigiert. Für die EU-27 verbesserte sich der Wert um 1,4 Punkte auf minus 14,5.

Euroraum-Inflation sinkt auf etwa 2%

Die Inflation im Euroraum dürfte nach Einschätzung des Commerzbank-Volkswirts Vincent Stamer im Mai wieder sinken und bis Jahresende bei etwa 2 Prozent bleiben. Wie Stamer in einer Analyse schreibt, liegt das vor allem am Vertrauen des Ölpreises, aber auch an der Annahme, dass die Dienstleistungsinflation sinken wird. "Unser Quant-Modell für die Inflation im Euroraum auf der Grundlage von maschinellem Lernen erwartet für die kommenden Monate eine leicht niedrigere Inflation als bisher prognostiziert. Damit dürfte sich der Verlauf der Inflation bis zum Ende des Jahres um das EZB-Ziel von 2 Prozent bewegen", erläuterte der.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Mai +5,6% gg Vorjahr

Kanada Apr Verbraucherpreise +1,7% gg Vorjahr

Kanada Apr Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,6% gg Vorjahr

Kanada Apr Verbraucherpreise -0,1% gg Vm

DJG/DJN/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)