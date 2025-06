Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ISM-Index für US-Industrie sinkt im Mai

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im Mai verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 48,5 (Vormonat: 48,7). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ebenfalls einen Rückgang auf 48,5 prognostiziert.

S&P Global: Aktivität in US-Industrie zeigt im Mai Belebung

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Mai gegenüber dem Vormonat verstärkt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 52,0 von 50,2 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 52,3 erwartet wie in erster Veröffentlichung ermittelt. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Bauausgaben Apr -0,4% (PROG: +0,2%) gg Vm

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)