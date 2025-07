Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Inflation steigt im Juni auf 2,7 Prozent

Der Inflationsdruck in den USA hat im Juni inmitten der Zollerhöhungen durch Präsident Donald Trump zugenommen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lagen um 2,7 (Vormonat: 2,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von 0,3 Prozent und einer Jahresteuerung von 2,7 Prozent gerechnet. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,2 Prozent auf Monats- und um 2,9 (Vormonat: 2,8) Prozent auf Jahressicht. Die befragten Ökonomen hatten eine monatliche Rate von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 2,9 Prozent erwartet.

New Yorker Konjunkturindex steigt im Juli stärker als erwartet

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im Juli in den positiven Bereich zurückgekehrt. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts erhöhte sich auf plus 5,5. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 9,5 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei minus 16,0 gelegen.

US-Realeinkommen sinken im Juni

Die Realeinkommen in den USA sind im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent gefallen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im Mai ein Anstieg um 0,3 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im Juni saison- und inflationsbereinigt 386,15 US-Dollar nach 387,53 Dollar im Vormonat.

Opec hält Ausblick für Ölnachfrage aufrecht

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) rechnet damit, dass sich die weltweiten Handelsspannungen in den kommenden Wochen abschwächen werden. Ihre Prognose für die Ölnachfrage ließ sie unverändert, während ihre Produktion weiter steigt. Das in Wien ansässige Kartell erklärte, dass das Wirtschaftswachstum in der zweiten Jahreshälfte die Erwartungen übertreffen könnte, und berief sich dabei auf robuste Fundamentaldaten und den Optimismus, dass die USA Handelsabkommen mit den meisten Partnern abschließen werden.

EU-Handelsbeamte reisen nach Washington, um Abkommen zu retten

Die Europäische Union sendet eine Gruppe von Handelsbeamten nach Washington, in der Hoffnung, ein Rahmenabkommen mit den USA wiederzubeleben, nachdem Präsident Donald Trump in einem Brief mit 30 Prozent Zöllen gedroht hat. EU-Handelskommissar Maros Sefcovic sprach mit Handelsminister Howard Lutnick und wird am Dienstag mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer telefonieren, wie ein EU-Sprecher mitteilte.

Bessent: Trump wird Powell nicht entlassen - Agentur

US-Finanzminister Scott Bessent hat erklärt, dass Präsident Donald Trump nicht vorhat, den Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, zu entlassen. In den letzten Tagen, als Beamte des Weißen Hauses öffentlich die Abwicklung eines 2,5 Milliarden Dollar teuren Renovierungsprojekts am Hauptsitz der Zentralbank kritisiert haben, sind die Spekulationen stark gestiegen, dass Trump diese Angelegenheit zum Anlass nehmen könnte, um Powell zu entlassen, den er dafür kritisiert hat, dass er die Zinssätze nicht senkt.

US-Präsident Trump verkündet Handelseinigung mit Indonesien

Die USA haben eine Handelsvereinbarung mit Indonesien getroffen. US-Präsident Donald Trump erklärte auf seiner Plattform Truth Social: "Ein großartiger Deal für alle, gerade mit Indonesien abgeschlossen." Er fügte hinzu, dass er "direkt mit ihrem hoch angesehenen Präsidenten verhandelt" habe. Trump hatte Indonesien in einem Schreiben vom 7. Juli mit einem Zoll von 32 Prozent gedroht.

Kanadas Premierminister Carney signalisiert bleibende US-Zölle

Kanadas Premierminister Mark Carney hält es möglicherweise nicht für möglich, den US-Zöllen zu entgehen, selbst wenn ein bilaterales Abkommen zur Beilegung des aktuellen Zollstreits geschlossen wird. "Es gibt nicht viele Anzeichen dafür, dass irgendein Land oder eine Gerichtsbarkeit den US-Zöllen entkommen könnte", sagte Carney vor einer Kabinettssitzung in der kanadischen Hauptstadt. Carney hatte mit Präsident Donald Trump Gespräche über einen neuen Wirtschafts- und Sicherheitspakt zwischen den nordamerikanischen Nachbarn aufgenommen, der die Aufhebung aller Zölle auf kanadische Importe vorsieht. Dies ist das erste Mal, dass er die Möglichkeit ansprach, dass die US-Zölle in Kraft bleiben könnten.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Juni Verbraucherpreise +1,9% gg Vorjahr

Kanada Juni Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,9% gg Vorjahr

Kanada Juni Verbraucherpreise +0,1% gg Vm

DJG/DJN/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)