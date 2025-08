Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im Juni um 4,8 Prozent gegenüber dem Vormonat verringert.

Volkswirte hatten dagegen mit einem Rückgang um 4,9 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein Plus von 8,3 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war eine Zunahme von 8,2 Prozent berichtet worden. Beim Bestelleingang für langlebige Wirtschaftsgüter meldete das Ministerium für Juni einen Rückgang von 9,4 Prozent nach vorläufig minus 9,3 Prozent.

Trump droht Indien wegen Kauf von russischem Öl mit Zollerhöhung

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Zölle gegenüber Indien anzuheben, da das Land sanktioniertes russisches Öl kaufe. In einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social schrieb Trump, er werde die US-Zölle für Indien "erheblich erhöhen". Diese sollen bereits in dieser Woche im Rahmen von Trumps sogenannter "Reziproker Zollmaßnahme" auf 25 Prozent steigen. Es bleibt unklar, ob sich Trumps Beitrag auf diese geplante Erhöhung bezieht oder ob er die Abgaben über 25 Prozent hinaus erhöhen möchte.

EU bereitet Aussetzung von Gegenzölle gegen USA für sechs Monate vor

Die Europäische Union (EU) bereitet die Aussetzung eines Pakets von Vergeltungszöllen auf Waren aus den USA vor, die sie verhängen wollte, falls es ihr bis zum 1. August nicht gelungen wäre, ein Handelsabkommen mit US-Präsident Donald Trump zu erzielen. "Die Kommission wird die notwendigen Schritte unternehmen, um die Gegenmaßnahmen der EU gegen die USA, die am 7. August in Kraft treten sollten, um sechs Monate auszusetzen", sagte EU-Kommissionssprecher Olof Gill am Montag. Beide Seiten arbeiteten noch an der Fertigstellung einer gemeinsamen Erklärung zu ihrem Handelsabkommen, und die Aussetzung werde am Dienstag offiziell beschlossen.

+++ Konjunkturdaten

US/Conference Board Index für Beschäftigungstrend Juni revidiert auf 108,19 von 107,83

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)