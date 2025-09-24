Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Inflationssensibilität der Konsumenten weiter erhöht

Die Sensibilität der Konsumenten für Inflation hat nach Aussage der Europäischen Zentralbank (EZB) verglichen mit der Zeit sehr hoher Inflationsraten deutlich nachgelassen, ist aber immer noch höher als vor der Corona-Pandemie. Wie die EZB in einer Analyse schreibt, könnte das an der nach wie vor erhöhten Inflation bei Nahrungsmitteln liegen. Eine Rolle könnte auch die sehr hohe Inflation der Jahre 2022 und 2023 spielen.

Belgiens Geschäftsklima im September überraschend aufgehellt

Das belgische Geschäftsklima hat sich im September wider Erwarten aufgehellt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index um 1,0 Punkte auf minus 7,9 Zähler. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf minus 9,2 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei minus 8,9 notiert hatte.

US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 19. September verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,607 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 0,3 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 9,285 Millionen Barrel reduziert.

USA sprechen mit Argentinien über 20-Milliarden-Dollar-Hilfe

Die USA könnten Argentinien zur Hilfe eilen. Wie US-Finanzminister Scott Bessent sagte, laufen derzeit Verhandlungen über eine Swap Line über 20 Milliarden US-Dollar, um die finanziellen Turbulenzen einzudämmen und die marktwirtschaftlichen Reformen von Präsident Javier Milei zu unterstützen.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Neubauverkäufe Aug +20,5% auf 800.000 (PROG: 649.000)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)