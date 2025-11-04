|
04.11.2025 18:59:42
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
EZB-Anleihebestände sinken um 60,8 Milliarden Euro
Der Abbau der aus geldpolitischen Gründen durch die Europäische Zentralbank (EZB) gehaltenen Anleihebestände hat sich im Oktober beschleunigt. Wie die EZB mitteilte, wurden von den im Rahmen des APP-Programms erworbenen Anleihen Papiere über 40,3 (September: 25,0) Milliarden Euro fällig und von den unter dem PEPP-Programm erworbenen 20,5 (8,5) Milliarden Euro. Insgesamt hält die EZB über beide Programme noch Papiere für 3.872,1 Milliarden Euro. Ende 2022 hatten die Bestände mit rund 4.980 Milliarden Euro ihren Höchstwert erreicht.
+++ Konjunkturdaten +++
US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Okt +5,4% gg Vorjahr
