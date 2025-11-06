06.11.2025 18:59:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed/Hammack sieht weitere Zinssenkungen skeptisch

Die Präsidentin der Federal Reserve von Cleveland hat sich skeptisch zu weiteren Zinssenkungen der US-Notenbank gezeigt. Beth Hammack verwies in einer Rede in New York City auf die anhaltende Inflation und die Lockerung durch die bereits erfolgten Zinssenkungen.

Fed/Golsbee fand Kerninflation vor Shutdown beunruhigend hoch

Chicago-Fed-Präsident Austan Golsbee hat sich beunruhigt über die Inflation geäußert. "Was mich ein wenig aus der Fassung gebracht hat, war die Kerninflation von 3,6 Prozent und die Kerninflation bei den Dienstleistungen von fast 4 Prozent. Das ist nicht perfekt", sagte er unter Verweis auf Daten, die vor der vorübergehenden Schließung von US-Behörden (Shutdown) veröffentlicht worden waren. Geldpolitiker konzentrieren sich oft auf die Kerninflationsraten, da diese Messgrößen die durch volatile Lebensmittel- und Energiepreise verursachten Schwankungen ausschließen.

Nancy Pelosi stellt sich nicht wieder zur Wahl

Die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi (D., Calif.), hat mitgeteilt, dass sie nicht zur Wiederwahl antreten und ihren Sitz im Kongress am Ende dieser Amtszeit aufgeben werde. Damit geht eine jahrzehntelange politische Karriere zu Ende, in der sie unter anderem wegweisende Gesundheitsinitiativen vorangetrieben und sich mit US-Präsident Donald Trump angelegt hatte.

+++ Konjunkturdaten +++

DJG/DJN/

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen