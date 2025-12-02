02.12.2025 18:59:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Weiterhin Spielraum für moderate Zinssenkungen

In den meisten Volkswirtschaften bestehe in den Jahren 2026 bis 2027 Spielraum für moderate Zinssenkungen, schreiben die Analysten von BNP Paribas in einem Bericht über die globalen Aussichten für 2026. Die Inflation werde sich wahrscheinlich weiter verlangsamen, während die Leitzinsen im Allgemeinen immer noch über ihrem geschätzten neutralen Niveau lägen, so die Analysten. Dennoch bleiben Inflationsrisiken bestehen.

Trump will seinen Kandidaten für Fed-Chair Anfang 2026 bekannt gegeben

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, seinen Kandidaten für den Vorsitz der US-Notenbank voraussichtlich Anfang des kommenden Jahres bekanntzugeben. Zuvor hatte Trump gesagt, er habe sich bereits entschieden, wen er als neuen Chairman der Federal Reserve auswählen werde, wollte seine Wahl aber noch nicht öffentlich machen. Die Amtszeit des aktuellen Fed-Chefs Jerome Powell endet im Mai. Laut einem Bericht des Wall Street Journals gilt der langjährige Wirtschaftsberater Kevin Hassett als aussichtsreichster Kandidat.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Nov +6,4% gg Vorjahr

December 02, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)

