EU verhängt Millionenstrafe gegen Kfz-Starterbatterie-Hersteller

Die Europäische Kommission hat gegen die drei Hersteller von Kfz-Starterbatterien Exide, FET (einschließlich seines Vorgängers Elettra) und Rombat sowie gegen den Fachverband Eurobat Geldbußen von insgesamt rund 72 Millionen Euro verhängt. Als Grund nannte die Behörde, dass die Firmen zusammen mit Clarios (ehemals JC Autobatterie) unter Verstoß gegen die EU-Kartellvorschriften an einem langjährigen Kartell im Bereich Kfz-Starterbatterien beteiligt gewesen waren. Dieses Kartell habe den Wettbewerb behindert und womöglich auch höhere Preise für die Herstellung von Pkw und Lkw in Europa zur Folge gehabt haben.

New Yorker Konjunkturindex stürzt im Dezember ab

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im Dezember gesunken. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts sank auf minus 3,9 (November: plus 18,7) Punkte. Analysten hatten laut Factset-Konsens lediglich einen Rückgang auf plus 10,5 prognostiziert. Ein Wert über null signalisiert eine Expansion, ein Stand darunter eine Kontraktion. Der Index gewährt einen guten Einblick in die Lagebeurteilungen sowie die Erwartungen auf sechs Monate der Hersteller in New York. Die Indexkomponente für den Ordereingang fiel auf 0,0 (plus 15,9) Punkte, der für die Beschäftigung stieg auf plus 7,3 (plus 6,6) Punkte, und der für die erzielten Preise sank auf plus 19,8 (plus 24,0) Punkte.

US/NAHB-Hausmarktindex Dez 39 (Nov: 38)

Kanada Nov Verbraucherpreise +2,2% gg Vorjahr

Kanada Nov Verbraucherpreise +0,1% gg Vm

