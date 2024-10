Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Cybersicherheitsprüfung von Intel-Produkten in China gefordert

Die Cyber Security Association of China hat eine Cybersicherheitsprüfung der in China verkauften Produkte von Intel gefordert. Zur Begründung hieß es, der US-Chiphersteller stelle eine Bedrohung für die chinesische nationale Sicherheit dar. Die Cyber Security Association of China führte aus, dass Intels Produkte häufig Sicherheitslücken und hohe Ausfallraten aufweisen würden, und forderte auf Wechat eine Überprüfung, um "Chinas nationale Sicherheit und die legitimen Rechte und Interessen der chinesischen Verbraucher zu schützen".

Gesamtmetall fordert Aufhebung des Verbrennerverbots ab 2035

Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall hat angesichts der Krise in der Autoindustrie eine europaweite Verlängerung der Zulassung von Fahrzeugen mit Verbrennermotoren gefordert. "Wir müssen schnellstmöglich das Verbrennerverbot ab 2035 aufheben und unserer wichtigsten Industrie ermöglichen, länger an Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu verdienen", sagte Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf der Funke-Mediengruppe. "Die Menschen wollen Verbrenner-Autos kaufen. Das Geld, das man dort verdient, kann man in neue Technologien stecken." Wolf forderte zudem, mehr für synthetische Kraftstoffe zu tun. "Man könnte als Kompromiss sagen, dass ab 2045 der Verbrennungsmotor nur noch mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden darf", sagte er. "Wir helfen auch dem Klima mehr, wenn wir saubere Autos in die USA, nach Indien und China verkaufen, als wenn wir 2 Prozent CO2 durch ein europäisches Verbrennerverbot einsparen."

SPD-Verkehrspolitiker wollen Schienenfonds aus Schenker-Erlös

Verkehrspolitiker der SPD fordern, die Erlöse aus dem Verkauf der Bahn-Logistiktochter DB Schenker zumindest teilweise für einen "Schienenfonds" zur Sanierung der Gleisinfrastruktur zu verwenden. "Der geplante Verkauf von DB Schenker wird einen voraussichtlichen Erlös von etwa 14,8 Milliarden Euro bringen. Diese Summe ist derzeit vollständig zur Erhaltung des Ratings für den Schuldendienst der DB AG vorgesehen", betonte die AG Verkehr der SPD-Bundestagsfraktion in einem Positionspapier. "Angesichts der großen Herausforderungen für das deutsche Schienennetz sollte dieser Betrag allerdings auch anteilig in Aus- und Neubau von Schieneninfrastruktur fließen", verlangten die Verkehrspolitiker.

INDONESIEN

Zentralbank belässt Leitzins (Reposatz) unverändert bei 6,0%

PHILIPPINEN

Zentralbank senkt Leitzins um 25 Basispunkte

Zentralbank ändert Einlagensatz auf 6,00% von 6,25%

Zentralbank ändert Ausleihesatz auf 6,50% von 6,75%

THAILAND

Zentralbank senkt Leitzins um 25 Bp auf 2,25%

USA

MBA Market Index Woche per 11. Okt -17,0% auf 230,2 (Vorwoche: 277,5)

MBA Purchase Index Woche per 11. Okt -7,2% auf 138,4 (Vorwoche: 149,2)

MBA Refinance Index Woche per 11. Okt -26,3% auf 734,6 (Vorwoche: 997,3)

