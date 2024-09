Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo: Geschäftsklima für Selbständige auf tiefstem Stand seit Jahresbeginn

Das Geschäftsklima für die Selbständigen hat sich laut einer Umfrage des Ifo-Instituts im August deutlich eingetrübt und liegt nun auf dem tiefsten Stand seit Jahresbeginn. Der sogenannte "Jimdo-Ifo-Geschäftsklimaindex" fiel auf minus 18,4 Punkte, nach minus 13,4 im Juli. Das Urteil zur aktuellen Lage fiel spürbar schlechter aus. Auch der Pessimismus bei den Geschäftserwartungen nahm demnach zu. "Die Selbständigen können sich dem Abwärtssog der Gesamtwirtschaft nicht entziehen", sagte Ifo-Expertin Katrin Demmelhuber. "Aktuell lassen sich kaum Anzeichen für Optimismus erkennen."

Japans Wirtschaft setzt leichte Erholung fort - Finanzminister

Die japanische Wirtschaft dürfte sich aufgrund steigender Löhne und Unternehmensinvestitionen weiter moderat erholen. Das sagte Finanzminister Shunichi Suzuki am Dienstag auf einer Pressekonferenz. "Die Entwicklung der Unternehmen und ihre finanziellen Bedingungen sind im Allgemeinen weiterhin solide", sagte Suzuki. Der Minister sagte auch, dass die Yen-Aufwertung sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Wirtschaft haben werde: Auf der einen Seite sinken die Importpreise, auf der anderen Seite schmälern sich die Gewinne japanischer Unternehmen im Ausland.

Steuerpläne der Ampel nutzen besonders Gutverdienern - Bericht

Von aktuellen Steuerplänen der Bundesregierung profitieren Gutverdiener besonders stark. Das rechnet eine Studie der Arbeitnehmerkammer Bremen vor, aus der die Süddeutsche Zeitung zitiert. Demnach werden Singles mit 8.000 Euro Bruttomonatsgehalt auf Initiative von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) 2025 um 500 Euro entlastet. Bei gleich verdienenden Paarfamilien mit zwei Kindern sind es 400 Euro im Jahr. Diese Entlastung ist 1,3 bis fünf Mal so hoch wie bei Normalverdienern, deren Bruttomonatsgehalt bei 2.000 bis 5.000 Euro liegt. Die Berechnungen basieren auf dem Steuerfortentwicklungsgesetz, mit dem Lindner unter anderem wegen der kalten Progression die Eckwerte der Einkommensteuer und zudem die Freigrenze des Solidaritätsbeitrags anheben will.

Habeck sieht wachsende Startup Community und will Finanzierung verbessern

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht in Deutschland ein robustes Umfeld für Startups und will die Branche mithilfe einer neuen Finanzierungsinitiative weiter unterstützen. Habeck zog vor Beginn des ersten Startup Gipfels am heutigen Dienstag in Berlin ein positives Zwischenfazit zur Umsetzung der vor zwei Jahren von der Bundesregierung vereinbarten Startup-Strategie und verwies auf das fünfzehnprozentige Wachstums bei den Neugründungen alleine im ersten Halbjahr 2024. Habeck betonte, dass die Regierung der Community nun noch mehr Gesicht und Gewicht geben wolle.

Indonesien Exporte Aug 23,56 Mrd USD

Indonesien Importe Aug 20,67 Mrd USD

