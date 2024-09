Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Erzeugerpreise sinken im August auf Jahressicht

Die deutschen Erzeugerpreise sind im August im Jahresvergleich gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fielen die Preise auf der Erzeugerstufe um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Juli hatte der Rückgang binnen Jahresfrist ebenfalls 0,8 Prozent betragen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Minus von 1,0 Prozent erwartet.

Preise für Wohnimmobilien im zweiten Quartal gesunken

Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind im zweiten Quartal 2024 um durchschnittlich 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gesunken. Gegenüber dem Vorquartal stiegen sie um 1,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Dies ist der erste Anstieg gegenüber einem Vorquartal seit dem zweiten Quartal 2022.

Japanische Notenbank hält Zinsen stabil

Die japanische Notenbank hat wie erwartet nicht an den Zinsen gerüttelt. Das Zinsziel liegt weiterhin bei 0,25 Prozent. Die Bank of Japan (BoJ) hat es im Juli angehoben, nachdem sie im März die Phase der Negativzinsen beendet hatte. Dass die Zinsen stabil bleiben würden, war allgemein erwartet worden. Analysten und Investoren gehen aber davon aus, dass die Bank die Zinsen in den kommenden Monaten weiter erhöht. Gouverneur Kazuo Ueda hatte weitere Zinsschritte in Aussicht gestellt, wenn die Wirtschaft und die Preisentwicklung den Erwartungen der Notenbank entsprechen.

SuMi Trust: BoJ zuversichtlicher als bisher - Zinsschritt in Sicht

Die jüngste wirtschaftliche Beurteilung der Bank of Japan (BoJ) könnte nach Einschätzung von SuMi Trust darauf hindeuten, dass sich die Wirtschaft wie erwartet verbessert. Dies sei eine Bedingung, die Gouverneur Kazuo Ueda für eine erneute Zinserhöhung genannt habe, so SuMi-Trust-Stratege Katsutoshi Inadome. In ihrer September-Erklärung hat die Bank ihre Einschätzung des privaten Konsums aufgewertet und erklärt, dass dieser "sich in einem moderaten Aufwärtstrend befindet".

Moody's: BoJ könnte Zinsen im Oktober anheben

Die Bank of Japan (BoJ) könnte nach Einschätzung von Stefan Angrick, Ökonom bei Moody's Analytics, im Oktober die Zinssätze erneut anheben, obwohl die Aussichten für das Lohnwachstum ungewiss sind. "Die BoJ setzt auf ein stärkeres Lohnwachstum, um die Wirtschaft zu unterstützen", so Angrick in einer Mitteilung. Die jüngste Verbesserung sei jedoch größtenteils nicht nachhaltig. Die inflationsbereinigten Löhne sind nach mehr als zwei Jahren des Rückgangs zuletzt wieder gestiegen.

Chinas Notenbank hält LPR-Referenzzins überraschend stabil

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Nach der Zinssenkung der Federal Reserve war eine Senkung erwartet worden. Wie die Notenbank des Landes mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,35 Prozent und der fünfjährige LPR bei 3,85 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC. Sie hatte ihn im August 2019 reformiert und dient den Banken als Vorgabe für ihre Ausleihesätze.

Lindner behält sich Bruch der Ampel-Koalition vor

Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner hat sich mit Blick auf die noch bevorstehende Regierungszeit in der Ampel-Koalition auch einen Bruch des Bündnisses vorbehalten. "Auch in meiner Generation haben wir den Mut, für unsere Überzeugungen einzutreten", sagte Lindner der Rheinischen Post mit Blick auf das Jahr 1982, als die FDP die damalige Koalition mit der SPD verließ. "Denken Sie an 2012 im Landtag NRW, als wir uns lieber für neue Wahlen als für neue Schulden entschieden haben", sagte er.

Israel-Hamas-Abkommen unwahrscheinlich vor Bidens Abgang - Offizielle

Nachdem monatelang die Rede von einem bevorstehenden Waffenstillstand und einem Abkommen zur Freilassung der israelischen Geiseln war, dürfte es nach aktuellen Aussagen hochrangiger US-Regierungsvertreter vor dem Ende von Joe Bidens Amtszeit damit nichts werden. "Es steht kein Deal bevor", sagte einer der US-Vertreter. "Ich bin mir nicht sicher, ob es jemals dazu kommt."

