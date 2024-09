Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Importpreise deuten im August auf schwächeren Preisdruck

Die Importpreise in Deutschland haben im August einen schwächeren Preisdruck signalisiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, sank der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang von 0,3 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Anstieg von 0,2 Prozent registriert. Die befragen Ökonomen hatten einen Anstieg von 0,3 Prozent erwartet.

Ifo-Institut: Preiserwartungen in Deutschland deutlich gesunken

Bei der Inflationsrate in Deutschland deutet sich Entspannung an. Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts wollen immer weniger Unternehmen in Deutschland ihre Preise erhöhen. Die Ifo Preiserwartungen sanken demnach im September auf den niedrigsten Wert seit Februar 2021 und erreichten 13,8 Punkte, nach 16,1 im August. "Die wirtschaftliche Krise verringert die Spielräume für die Unternehmen, ihre Preise anzuheben", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.

Gaspreise für Haushalte steigen im ersten Halbjahr um 4,0 Prozent

Die privaten Haushalte in Deutschland haben im ersten Halbjahr 2024 im Durchschnitt 11,87 Cent je Kilowattstunde Erdgas gezahlt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Gaspreise damit gegenüber dem zweiten Halbjahr 2023 um 4,0 Prozent. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 fielen sie allerdings um 3,2 Prozent. Im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2021, dem Vergleichszeitraum vor dem russischen Angriff auf die Ukraine und der sich verstärkenden Energiekrise, lagen die Gaspreise für Haushaltskunden um mehr als zwei Drittel (73,8 Prozent) höher.

Klingbeil "geschockt" von FDP-Verhalten - Rentenpaket wird kommen

SPD-Chef Lars Klingbeil hat sich "geschockt" gezeigt über das Agieren des Koalitionspartners FDP und fordert bei dem von den Sozialdemokraten forcierten Rentenpaket ein Ende der "Zockerei" durch die Liberalen. Er betonte am Sonntagabend im "Bericht aus Berlin" der ARD, dass die FDP dem Rentenpaket zustimmen werde, denn das Paket zur Stabilisierung der Rente sei im Koalitionsvertrag vereinbart.

FPÖ mit 29,2 Prozent stärkste Kraft bei Parlamentswahl in Österreich

Die rechtsgerichtete FPÖ ist aus der Nationalratswahl in Österreich als stärkste Kraft hervorgegangen. Wie aus dem vom österreichischen Innenministerium veröffentlichten vorläufigen amtlichen Endergebnis hervorgeht, hat sie 29,2 Prozent der Stimmen erhalten. Die ÖVP von Bundeskanzler Karl Nehammer erhielt 26,5 Prozent der Stimmen. Die SPÖ kam auf 21,0 Prozent, die Neos auf 9,0 Prozent und die Grünen auf 8,0 Prozent.

Chinas Einkaufsmanagerindizes signalisieren anhaltende Schwäche

Die neuesten Konjunkturdaten für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor in China werden die Forderung nach stärkeren politischen Maßnahmen zur Bewältigung der sich verschärfenden wirtschaftlichen Probleme untermauern. Der offizielle Einkaufsmanagerindex signalisierte im September den fünften Monat in Folge eine schrumpfende Aktivität, was auf eine anhaltende Schwäche in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hindeutet. Der Septemberwert stieg zwar von 49,1 Punkten im August auf 49,8 Zähler und übertraf damit die Erwartungen der Volkswirte, blieb aber unter der 50er-Marke, die eine Ausweitung der Aktivität von einer Kontraktion trennt. Der chinesische PMI für das nicht-verarbeitende Gewerbe, der die Dienstleistungs- und Bautätigkeit erfasst, sank im September leicht auf 50,0 (August: 50,3) Zähler.

Großstädte in China lockern die Beschränkungen für Wohnungskäufe

Drei der größten Städte Chinas haben die Beschränkungen für Hauskäufer weiter gelockert, um die massiven Einbrüche im Immobiliensektor in den Griff zu bekommen. Die im Süden gelegene Industriestadt Guangzhou kündigte am Sonntag an, alle Einschränkungen beim Wohnungskauf aufzuheben. So soll nicht mehr geprüft werden, ob Immobilienkäufer die bisher geforderten Qualifikationen haben. Auch soll die Zahl der Immobilien, die ein Haushalt erwerben kann, nicht mehr beschränkt sein. Dies gilt künftig auch für Bewohner, die keine lokale "Hukou" haben - eine Aufenthaltsgenehmigung in der Stadt, heißt es in einer offiziellen Verlautbarung der die Behörden von Guangzhou.

Japans Industrieproduktion rutscht im August unerwartet stark ab

Japans Industrieproduktion ist im August stärker zurückgegangen als erwartet, wobei die Unsicherheiten über die Weltwirtschaft die Aussichten für das verarbeitende Gewerbe des Landes weiter eintrüben. Die Industrieproduktion fiel im August um 3,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie Regierungsdaten am Montag zeigten. In einer Umfrage des Datenanbieters Quick unter Ökonomen war ein Rückgang um 0,9 Prozent erwartet worden, während im Juli ein Anstieg um 3,1 Prozent verzeichnet worden war.

Schweden Aug Einzelhandelsumsatz +0,4% gg Vormonat

Schweden Aug Einzelhandelsumsatz +0,5% gg Vorjahr

GB/BIP 2Q +0,5% gg Vorquartal (vorläufig: +0,6%)

GB/BIP 2Q +0,7% gg Vorjahr (vorläufig: +0,9%)

Japan/Einzelhandelsumsatz Aug +2,8% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Aug +4,4% gg Vj

