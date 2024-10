Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Umsätze im deutschen Einzelhandel steigen im August deutlich

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im August merklich gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, haben die Unternehmen kalender- und saisonbereinigt sowohl real als auch nominal 1,6 Prozent mehr umgesetzt als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete der Einzelhandel ein Umsatzplus von real 2,1 Prozent und nominal 3,1 Prozent. Im Juli waren die Umsätze gegenüber dem Vormonat gestiegen, und zwar real um 1,5 Prozent und nominal um 1,7 Prozent.

Baupreise für Wohngebäude steigen im August um 3,1 Prozent

Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland sind im August um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Im Mai, dem vorherigen Berichtsmonat der Statistik, hatte der Preisanstieg im Vorjahresvergleich 2,7 Prozent betragen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sich die Baupreise im August gegenüber Mai um 0,7 Prozent.

Fed-Protokoll offenbart Uneinigkeit über Höhe der September- Zinssenkung

Die Vertreter der US-Notenbank sind auf ihrer jüngsten Sitzung geteilter Meinung darüber gewesen, wie stark die Zinsen gesenkt werden sollten. Eine große Mehrheit sprach sich für die schließlich beschlossene größere Senkung um einen halben Prozentpunkt aus, wie aus dem Protokoll der Sitzung der Federal Reserve vom 17. und 18. September hervorgeht. Die Befürworter des größeren Zinsschrittes "merkten im Allgemeinen an, dass eine solche Neukalibrierung des geldpolitischen Kurses diesen besser mit den jüngsten Inflations- und Arbeitsmarktindikatoren in Einklang bringen würde", heißt es in dem Protokoll, das mit der üblichen dreiwöchigen Verzögerung veröffentlicht wurde.

Chinas Zentralbank stellt Swap-Fazilität über 500 Mrd Yuan bereit

Die chinesische Zentralbank setzt die angekündigten Stimulierungsmaßnahmen um. Mit einer Swap-Fazilität über 500 Milliarden Yuan - umgerechnet 64,5 Milliarden Euro - stellt die People's Bank of China (PBoC) Wertpapierfirmen, Fondsanbietern und Versicherungen Mittel für Aktienkäufe bereit. Das ist Teil eines Stimulus-Pakets, das Gouverneur Pan Gongsheng im September vorgestellt hatte.

Vorschriftswidrige Verwendung von EU-Mitteln nimmt zu

Die EU-Mitgliedsländer haben im vergangenen Jahr nach Aussage des Europäischen Rechnungshofs mehr EU-Mittel als zuvor vorschriftswidrig verwendet. Wie die Behörde in ihrem Jahresbericht zum EU-Haushalt schreibt, wurden 2023 Mittel über 191,2 Milliarden Euro regelwidrig ausgegeben. Die Fehlerquote stieg damit auf 5,6 (2022: 4,2/2021: 3,0) Prozent. Wie in den vergangenen vier Jahren gelangten die Prüfer zu dem Schluss, dass die geschätzte Fehlerquote wesentlich und umfassend ist, und geben daher ein sogenanntes versagtes Prüfungsurteil zu den EU-Ausgaben für 2023 ab.

EU-Rechnungshof weist auf Haushaltsrisiken durch Ukraine hin

Der Europäische Rechnungshof hat auf die finanziellen Risiken für den EU-Haushalt durch die Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland hingewiesen. "Die Finanzhilfe der EU für die Ukraine habe sich 2023 mehr als verdoppelt (von 16 auf 33,7 Milliarden Euro). Die Prüfer warnen, dass die Verlagerung des Risikos von Zahlungsausfällen in die Zukunft zu einer Belastung des EU-Haushalts führen könnte", heißt es in einer Mitteilung zur Veröffentlichung des Jahresberichts zum EU-Haushalt.

"Milton" trifft Florida - Abstufung auf Hurrikan der Kategorie 2

Der Hurrikan "Milton" ist am Mittwoch in Florida als Wirbelsturm der Kategorie 3 um 20:30 Uhr Ortszeit auf Land getroffen. Der "Landfall" erfolgte in der Gegend von Siesta Key, Sarasota County, mit einer maximalen Windgeschwindigkeit von etwa 190 Kilometern pro Stunde, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum mitteilte. Mittlerweile wurde "Milton" auf Kategorie 2 abgestuft. Der Südosten der USA hatte vor weniger als zwei Wochen bereits schwere Schäden durch den Hurrikan "Helene" erlitten.

Trump will "Doppelbesteuerung" von Amerikanern im Ausland beenden

Donald Trump will die im Ausland lebenden Amerikaner bei der Präsidentschaftswahl für sich gewinnen. Der Kandidat der Republikaner sagte, er unterstütze eine Steuersenkung für US-Staatsbürger die im Ausland leben. Die USA haben ein ungewöhnliches System, bei dem die Bürger auf ihr Gesamteinkommen besteuert werden, unabhängig davon, wo es verdient wird und wo die Menschen leben. Die meisten anderen Länder verwenden Systeme, bei denen sich die Besteuerung nach dem Wohnort richtet.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2024 03:00 ET (07:00 GMT)