02.12.2025 08:59:41

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Powell vermeidet geldpolitische Aussagen vor der Sitzung

Fed-Chef Jerome Powell hat in seiner Rede an der Stanford University wie erwartet Themen wie Geldpolitik und Wirtschaftsausblick vermieden, da vor der Sitzung in der nächsten Woche eine offizielle Sperrfrist gilt. Powell lobte George Shultz' pragmatischen Ansatz in der Politik, seinen Einsatz gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz und seine Integrität bei einer Gedenkveranstaltung für den verstorbenen ehemaligen Außenminister.

Südostasiens Ausblick 2026 getrübt - Unruhen belasten

Die südostasiatischen Volkswirtschaften haben sich zwar widerstandsfähig gezeigt, der Wachstumsausblick für 2026 bleibt jedoch nach Einschätzung von Ivy Ng und Tommy Law von DWS angesichts zunehmender sozialer Unruhen und eines schwächelnden Investorenvertrauens getrübt. Wie sie in einem Kommentar schreiben, verzeichneten die meisten regionalen Volkswirtschaften im dritten Quartal ein unerwartet starkes Wachstum, unterstützt durch mildere Zölle und eine akkommodierende Fiskal- und Geldpolitik. Soziale Unruhen, Korruptionsskandale und Sicherheitsbedenken untergrüben jedoch das Geschäftsvertrauen und dämpften Investitions- und Tourismusströme.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Nationwide Hauspreisindex Nov +0,3% gg Vm; +1,8% gg Vj

GB/Nationwide Hauspreisindex PROG: +0,1% gg Vm: +1,4% gg Vj

Südkorea Verbraucherpreise Nov +2,4% (PROG: +2,4%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Nov -0,2% (PROG: -0,2%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Nov +2,0% gg Vorjahr, -0,1% gg Vormonat

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX legen zu -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag im Verlauf fester. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen