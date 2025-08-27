Walgreens Boots Alliance Aktie
WKN DE: A12HJF / ISIN: US9314271084
|
27.08.2025 06:19:40
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Interactive Brokers ersetzen Walgreens Boots Alliance im S&P-500. Walgreens wird von der Private-Equity-Gesellschaft Sycamore Partners übernommen, wodurch im Index ein Platz frei wird. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am Donnerstag, dem 28. August, in Kraft.
Die Indexänderungen im Einzelnen:
+++++ S&P-500 - NEUAUFNAHME +++++
- Interactive Brokers
+++++ S&P-500 - HERAUSNAHME +++++
- Walgreens Boots Alliance
