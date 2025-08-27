Walgreens Boots Alliance Aktie

Walgreens Boots Alliance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12HJF / ISIN: US9314271084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.08.2025 06:19:40

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Interactive Brokers ersetzen Walgreens Boots Alliance im S&P-500. Walgreens wird von der Private-Equity-Gesellschaft Sycamore Partners übernommen, wodurch im Index ein Platz frei wird. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am Donnerstag, dem 28. August, in Kraft.

===

Die Indexänderungen im Einzelnen:

+++++ S&P-500 - NEUAUFNAHME +++++

- Interactive Brokers

+++++ S&P-500 - HERAUSNAHME +++++

- Walgreens Boots Alliance

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2025 00:20 ET (04:20 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Walgreens Boots Alliance Incmehr Nachrichten