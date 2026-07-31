Swisscom AGReg.Shs Aktie

Swisscom AGReg.Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916843 / ISIN: US8710131082

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.07.2026 06:19:42

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:

===

+ SMI

Aufnahme

- Galderma

- Sandoz

HERAUSNAHME

- Kühne + Nagel

- Swisscom

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Swisscom AGReg.Shs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1/10th Reg.Sh

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Swisscom AGReg.Shs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1/10th Reg.Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Galderma 189,00 -3,77% Galderma
Kühne + Nagel International AG (KN) 221,50 0,64% Kühne + Nagel International AG (KN)
Sandoz 70,66 -2,32% Sandoz
Swisscom AG 670,00 -0,37% Swisscom AG
Swisscom AGReg.Shs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1/10th Reg.Sh 64,00 0,00% Swisscom AGReg.Shs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1/10th Reg.Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:41 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31
13:32 KW 31: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
13:26 Gold, Öl & Co. in KW 31: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12:41 Juli 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen