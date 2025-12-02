Verisure Aktie
WKN DE: A41MLK / ISIN: GB00BVMN1558
|
02.12.2025 06:19:39
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Dezember
DOW JONES--Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. Dezember wirksam:
===
+ STOXX-600
AUFNAHME
- De Longhi
- Huber + Suhner
- Quilter
- Verisure
+ STOXX-600
HERAUSNAHME
- Diasorin
- Hemnet
- Lanxess
- Ocado
- SEB
- Tate & Lyle
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 02, 2025 00:20 ET (05:20 GMT)
