Übernahme durch Sun Pharma treibt Checkpoint Therapeutics-Aktie steil nach oben

• Strategische Übernahme: Sun Pharma erweitert Onkologie-Portfolio• Stärkung der globalen Marktposition• Checkpoint Therapeutics-Aktie mit enormem Kurssprung

Der indische Pharmakonzern Sun Pharmaceutical, kurz Sun Pharma, hat die Übernahme von Checkpoint Therapeutics bekannt gegeben, wie aus einer Pressemitteilung vom Wochenende hervorgeht. Mit diesem Schritt stärkt Sun Pharma sein Portfolio im Bereich der Onkologie und Biotechnologie. Checkpoint Therapeutics ist auf innovative Krebstherapien spezialisiert und entwickelt unter anderem Immun-Checkpoint-Inhibitoren.

Strategische Übernahme

Die Übernahme von Checkpoint Therapeutics ist Teil der langfristigen Wachstumsstrategie von Sun Pharma. Das Unternehmen plant, seine Marktpräsenz im Bereich der Krebstherapien auszubauen und von den vielversprechenden Entwicklungen im Bereich der Immunonkologie zu profitieren, heißt es bei Reuters. Checkpoint Therapeutics bringt vielversprechende Wirkstoffkandidaten mit, darunter Cosibelimab, einen potenziellen Immun-Checkpoint-Inhibitor, der sich in der späten klinischen Entwicklungsphase befindet. "Die Kombination von UNLOXCYT, einer von der FDA zugelassenen Anti-PD-L1-Behandlung für fortgeschrittenes kutanes Plattenepithelkarzinom, mit der globalen Präsenz von Sun Pharma bedeutet, dass Patienten mit cSCC bald Zugang zu einer wichtigen, neuen Behandlungsoption haben könnten. Die Übernahme stärkt unser innovatives Portfolio in der Onkoderm-Therapie weiter", wird Dilip Shanghvi, Chairman & Managing Director von Sun Pharma, in der Pressemeldung zitiert. "Ich bin stolz auf das Engagement und die Leidenschaft unseres Teams bei Checkpoint, die es uns ermöglicht haben, die erste und einzige von der FDA zugelassene Anti-PD-L1-Behandlung für Patienten mit fortgeschrittenem cSCC zu entwickeln, und wir freuen uns, diese Transaktion mit Sun Pharma als nächsten Schritt einzugehen, um UNLOXCYT cSCC-Patienten zugänglich zu machen, die eine differenzierte Immuntherapie-Behandlungsoption benötigen", sagte außerdem James Oliviero, President und Chief Executive Officer von Checkpoint Therapeutics. "Sun Pharma steht im Einklang mit Checkpoints Engagement, das Leben von Hautkrebspatienten zu verbessern, und ich bin überzeugt, dass diese Transaktion den Wert für unsere Aktionäre maximieren und einen schnelleren Zugang zu UNLOXCYT in den Vereinigten Staaten, Europa und anderen Märkten weltweit ermöglichen wird."

Stärkung der globalen Marktposition

Mit der Übernahme sichert sich Sun Pharma nicht nur neue Therapieansätze, sondern auch einen besseren Zugang zum US-amerikanischen und internationalen Pharmamarkt. Die Onkologie ist eines der wachstumsstärksten Segmente der Pharmaindustrie , und mit Checkpoint Therapeutics kann Sun Pharma sein Engagement in diesem Bereich weiter vertiefen.

Deal in dreistelliger Millionenhöhe

Das Dealvolumen soll sich auf bis zu 355 Millionen US-Dollar belaufen, denn Sun Pharma 4,10 US-Dollar als Vorauszahlung für jede Checkpoint Therapeutics-Aktie, heißt es in der entsprechenden Pressemeldung von Checkpoint Therapeutics. Diese Vorauszahlung entspricht einem Aufschlag von etwa 66 Prozent auf den jüngsten Schlusskurs von Checkpoint Therapeutics am 7. März bei 2,47 US-Dollar. Darüber hinaus sollen die Aktionäre ein bedingtes Wertrecht von bis zu 0,70 US-Dollar pro Aktie bei Erreichen eines Meilensteins erhalten.

Derzeit unterliege die Übernahme noch der Genehmigung durch die Aktionäre von Checkpoint Therapeutics sowie anderen üblichen Abschlussbedingungen, merkte Checkpoint Therapeutics an.

Anleger feierten die bevorstehende Übernahme bereits. So sprang die Checkpoint Therapeutics-Aktie am Montag im NASDAQ-Handel um 61,13 Prozent hoch auf 3,9800 US-Dollar. Die Sun Pharma-Papiere stiegen unterdessen in Indien leicht um 0,08 Prozent auf 1.611,15 Indische Rupien.

Redaktion finanzen.at