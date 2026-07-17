Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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17.07.2026 13:39:21
UK: Andy Burnham confirmed as Labour Party leader
The ruling center-left Labour Party has selected Andy Burnham as its new leader, clearing the way for him to replace Keir Starmer as British prime minister.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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