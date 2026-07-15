Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
|
15.07.2026 19:47:20
Thames Water warns over future as Burnham eyes state control
Britain’s next prime minister is set to make an announcement on sectorWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!