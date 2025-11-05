People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
05.11.2025 16:46:57
UK facing sickness bill 'crisis' - what needs to change to get more people working?
Plans to get more people working pose some challenges for employers, employees and health services.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!