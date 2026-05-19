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20.05.2026 01:40:12
UK should set maximum working temperature rules, advisers say
Successive governments have failed to prepare the UK for extreme heat, the climate watchdog says.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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