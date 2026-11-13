CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
|
13.11.2026 11:03:22
Ukraine updates: Second car bomb to hit Russia in two days
A second car bomb exploded in Moscow, targeting an exiled Ukrainian political aide, according to Russian media. Meanwhile Ukraine and Russia exchanged deadly strikes overnight. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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