Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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18.05.2026 08:27:44
Ukraine's Dnipro and Odesa targeted in Russian strikes
At least a dozen were injured in central and southern Ukraine overnight, local authorities said. The latest strikes come a day after Kyiv launched hundreds of drone strikes on Russian territory over the weekend.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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