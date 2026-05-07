UL Solutions A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

UL Solutions A hat sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,45 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UL Solutions A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,52 Prozent auf 758,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 705,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at