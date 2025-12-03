Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
03.12.2025 02:16:07
UltraGreen.ai closes up 4.8% on SGX trading debut in largest non-Reit IPO since 2017
It ends the day US$0.07 higher at US$1.52 after hitting a high of US$1.62 in the morning
