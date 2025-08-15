15.08.2025 13:03:38

Umfrage: Mehrheit erwartet keinen klaren Einsatz für die Ukraine von Trump

BERLIN (dpa-AFX) - Eine Mehrheit der Deutschen zweifelt laut einer aktuellen Umfrage daran, dass sich US-Präsident Donald Trump bei seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin klar für die Ukraine einsetzen wird. In einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Civey für den Nachrichtensender Welt TV äußerten 63 Prozent entsprechende Skepsis. Nur 14 Prozent der Befragten gaben an, dass sich der Republikaner für das von Russland angegriffene Land starkmachen werde. 23 Prozent waren unentschieden über die Absichten Trumps. Die Befragung ist den Angaben zufolge repräsentativ.

Eine Mehrheit der Deutschen (55 Prozent) gab darin auch an, dass die Verhandlungsmacht bei den Gesprächen ihrer Ansicht nach eindeutig oder eher beim russischen Präsidenten liegt. Nur 15 Prozent der Befragten schrieben demnach Trump die größere Verhandlungsmacht zu. 30 Prozent legten sich bei der Frage nicht fest.

Treffen am Abend in Alaska

Trump und Putin kommen heute am späten Abend mitteleuropäischer Zeit im nördlichen Alaska zusammen. Trump will bei dem Gipfel über eine Waffenruhe in der Ukraine und ein Ende des Krieges sprechen. Putin hat bislang kein Einlenken erkennen lassen.

Tatsächlich kann der US-Präsident dem Kremlchef ohne Zustimmung der Ukraine keinerlei verbindliche Zusagen machen. Die USA können der ukrainischen Armee weder eine Waffenruhe noch einen Rückzug aus eigenen Gebieten diktieren, zumal ein Territorialverzicht eine Änderung der ukrainischen Verfassung voraussetzen würde. Trump verfügt allerdings über erhebliche Druckmittel: Neben Waffenlieferungen könnte er auch die Bereitstellung von Satellitendaten oder Geheimdienstinformationen aus den USA stoppen, die für die Ukraine im Krieg kaum zu ersetzen sind./mkk/DP/jha

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Börse aktuell - Live Ticker

Spannung vor Trump/Putin-Gipfel: ATX zieht kräftig an -- DAX freundlich -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen vor dem Wochenende zu. Die asiatischen Börsen fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

