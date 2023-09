Umsatz in Industrie und Bau um fast ein Fünftel eingebrochen

Die heimische Konjunktur hat sich im August weiter deutlich eingetrübt. Die Umsätze in Industrie und Bau sind in dem Sommermonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um fast ein Fünftel (17,6 Prozent) eingebrochen. Damit sei der Umsatz des produzierenden Bereichs bereits zum sechsten Mal in Folge zurückgegangen, so die Statistik Austria am Freitag in einer Konjunktur-Frühschätzung.

Die geleisteten Arbeitsstunden nahmen um 0,2 Prozent ab, bei den Beschäftigten gab es ein kleines Plus von 0,4 Prozent.

Besonders stark sind die Umsätze im August in der Industrie mit 19,4 Prozent zurückgegangen, im Baubereich betrug der Rückgang 5,4 Prozent im Vergleich zum August 2022.

Das Arbeitsvolumen in der Industrie stieg um 0,3 Prozent und sank im Bau um 1,7 Prozent. Beim Beschäftigungsindex gab es in der Industrie einen moderaten Zuwachs von 0,8 Prozent, während im Bau ein Minus von 0,9 Prozent verzeichnet wurde.

