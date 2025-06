UN-Klimakonferenz in Bonn endet

BONN (dpa-AFX) - In Bonn enden am Donnerstag zehntägige Verhandlungen zur Vorbereitung der nächsten Weltklimakonferenz im November in Brasilien. Der deutsche Klima-Staatssekretär Jochen Flasbarth hatte die Konferenz im Vorfeld als "wichtigen Realitätscheck" bezeichnet. Die Anstrengungen zur Begrenzung der Erderwärmung müssten sich nun konkret in neuen Klimaplänen der rund 200 Länder niederschlagen, sagte Flasbarth der Deutschen Presse-Agentur. "Denn 2025 sind alle Staaten aufgefordert, diese einzureichen und darzulegen, wie sie bis 2035 ihre klimaschädlichen Emissionen im Einklang mit der 1,5-Grad-Grenze weiter verringern." Einige Staaten hätten ihre Strategien schon vorgelegt, die EU arbeite wie viele andere noch daran, sagte Flasbarth, der Staatssekretär im Ministerium für Umwelt und Klimaschutz ist.

An den Verhandlungen in Bonn sind mehr als 5000 Delegierte beteiligt. Die Stadt ist Sitz des UN-Klimasekretariats, das die internationale Klimapolitik koordiniert. UN-Klimachef Simon Stiell hatte den Ausbau der erneuerbaren Energien bei der Bonner Konferenz als unumkehrbar beschrieben. "Ja, es gibt Gegenwind - wie immer -, aber er bestimmt nicht den Kurs der Menschheit", sagte er. Das Blatt habe sich definitiv zugunsten des Klimaschutzes gewendet, "es gibt kein Zurück mehr"./dri/DP/jha