UN-Nahost-Vermittler warnt vor 'gefährlichem Abgrund'

GENF (dpa-AFX) - Der UN-Koordinator für den Friedensprozess im Nahen Osten, Tor Wennesland, hat große Sorge um die Zivilbevölkerung in Israel und im Gazastreifen. In einer Erklärung aus Jerusalem rief der Norweger am Samstag alle Beteiligten zur Zurückhaltung auf. "Dies ist ein gefährlicher Abgrund, und ich appelliere an alle, sich davon zurückzuziehen", teilte Wennesland mit. Er verurteilte die Angriffe militanter Palästinenser aus dem Gazastreifen auf breiter Front gegen Israel von Samstagmorgen. "Dies sind abscheuliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung, die sofort eingestellt werden müssen", teilte er mit./oe/DP/zb